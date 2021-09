Arnau Folch, vulcanólogo: "No se prevén víctimas en La Palma, está controlado"

50 años después, el sistema volcánico de La Palma vuelve a rugir. La erupción en Cumbre Vieja de este domingo ha obligado a las autoridades a activar la alerta máxima tras tres semanas de un aumento notable de la actividad sísmica; una situación que no supone un riesgo inminente para la población según el vulcanólogo Arnau Folch: "No se prevén víctimas en La Palma, está controlado, no es un escenario catastrófico".