Bolsas 'inteligentes', chips y horarios concretos: así es el nuevo sistema de recogida de basuras de Barcelona

Las críticas no se han hecho esperar. Los vecinos alegan que el sistema limita su libertad de movimiento y derecho a la intimidad .

Sin contenedores por la calle

Chip no sancionador, de momento

El ayuntamiento asegura que la función del chip identificativo es poder seguir cómo funciona el sistema, "no para sancionar" aclaran desde el ayuntamiento aunque no descartan hacerlo en unos meses cuando los vecinos se hayan acostumbrado al sistema de recogida inteligente . "La iniciativa ha tenido una buena acogida por parte los vecinos. Era de esperar porque se ha creado mediante un proceso participativo donde los vecinos han elegido los días, las horas y puntos de recogida", explica la Marta Fabra, responsable municipal de la implantación del sistema Porta a Porta.

Sin embargo, los vecinos satisfechos no se prodigan por el barrio: "Esto coarta nuestra libertad de movimiento. Tenemos que estar pendientes de unos horarios para sacar la basura", critica un vecino. "¿Qué hay de nuestra intimidad si identifican nuestra basura con un chip?" pregunta una vecina que también cree que no han tenido en cuenta a la gente mayor: "Las personas con movilidad reducida no pueden bajar cada día una bolsa distinta", espeta.