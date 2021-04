AstriaGraph, la web que rastrea la basura espacial : "Hay restos de 200 cohetes que podrían estallar"

Un asunto que preocupa cada vez más, porque de ellos depende el buen funcionamiento de nuestras redes de telecomunicaciones, energía, transporte y financieras. "Tenemos mucho en juego. Perder un satélite no sería el fin del mundo, pero perder un montón a la vez podría arruinar las cosas de tal manera que haría que la interrupción de la pandemia de Covid pareciera sencilla en comparación ", aseguran.

Esquivar la basura espacial

Desafortunadamente, la mayoría de los satélites activos no son tan maniobrables como la Estación Espacial, mientras que los satélites inactivos y los desechos orbitales no se pueden controlar en absoluto. Además, hay más de un millón de objetos en órbita (es decir, tornillos, pedazos de plástico, etc) que son demasiado pequeños para rastrearlos pero que podrían desactivar un satélite en caso de impacto. Y eso sin entrar en los países que han probado armas antisatélite, creando enormes cantidades de basura cuando se destruyen los objetivos.