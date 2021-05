Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria recurrirán al Supremo si el Gobierno prohíbe la caza del lobo

Llamada al diálogo

Por su parte, la Consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de Galicia, Ethel Vázquez, ha señalado que " no se puede proteger en exceso una especie en favor de otras " y ha enfatizado en la necesidad de "tener una respuesta económica porque no puede ser que sea yo quien invito y el resto sean los que pagan".

Por último, el consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Juan Guillermo Blanco, ha recordado que no se les ha preguntado a los ganaderos a los que "no vamos a dejar que abandonen sus estaciones de trabajo, porque no quieren que les paguen los animales, lo que quieren es que no se los maten”.