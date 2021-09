Atasco para entrar en Todoque a recoger sus cosas: "He cogido los álbumes de los niños cuando eran pequeños"

"He cogido los álbumes de mis hijos cuando eran pequeños", dice una mujer con lágrimas en los ojos. "Hemos cogido lo básico, pero no los muebles porque, ¿para qué?, es todo una locura", dice otro vecino. "Cuando se incendia tu casa por lo menos te quedan los cimientos y el terreno, aquí no queda nada. Todo está bajo la lava", explica su compañero.