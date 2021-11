En avión privado, a la Cumbre del Clima: 400 mandatarios eligen la vía más contaminante para llegar a Glasgow

Se espera que hasta 400 jets particulares aterricen en la ciudad escocesa durante la cumbre. El domingo, tomaron tierra 52, según la contabilidad de The Daily Mail . Las predicciones más optimistas apuntan que la flota de aviones privados que aterrizará en Glasgow emitirá 13.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, el equivalente a la cantidad consumida por más de 1.600 británicos en un año.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden -que acudió a la cumbre en el AirForce One - genera unas emisiones de carbono de 1.000 toneladas de CO2 al usar no sólo el avión presidencial, sino el helicóptero Marine One y su automóvil blindado conocido como La Bestia, sin mencionar a su comitiva de aparatosos SUV que le acompaña.