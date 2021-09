Los avisos del volcán: su reactivación comenzó hace 12 años, pero no fue detectada hasta 2020

“No hubo sismos hasta 2017-2018. Pero el proceso de reactivación volcánica empezó en 2009-2010. Es decir, es algo que se ha estado produciendo durante 12 años antes de la erupción. Aunque no se detectó hasta 2020”, explica José Fernández Torres, geólogo del IGEO y autor principal del estudio.

¿Un proceso activo desde 2009? ¿Por qué no se detectó hasta 2020? “Porque la ciencia es algo que va avanzando, y ahora tenemos nuevas herramientas que nos han permitido detectarlo”, explica. “En estas cosas, lo importante es hacer estudios con la mayor antelación y no sólo estudiar las grandes deformaciones sino también las pequeñas”. Y es ahora cuando han podido hacerlo.

Eso, y poner en común todos los datos que había hasta el momento sobre esa zona, que no se habían integrado , es lo que les permitió detectar que algo estaba ocurriendo en La Palma. “Había datos de los enjambres sísmicos de 2017 y 2018, pero no había una perspectiva completa, y nos extrañó”.

Un "enjambre sísmico" , explica, son “terremotos que ocurren muy cercanos en el tiempo y en el espacio”. Eso ocurrió en 2017 y 2018, pero no era más que otra señal de un proceso que llevaba activo desde 2009.

“Ese magma puede estar ahí acumulado decenas de años, o quedarse para siempre, o como ha pasado ahora, subir a la superficie”, explica el investigador. Pero “el problema es que, en Canarias, solo el 20% de las reactivaciones volcánicas terminan en erupción. Y como nunca sabes cuándo estás en ese 20%... no es fácil predecir cuándo va a producirse”.

“Lo que puedes hacer es mejorar la vigilancia cuando se reactiva un proceso como este ”, explica Fernández. Pero poco más. Porque “hasta el último momento no puedes saber por dónde va a romper ni hacia dónde se va a dirigir la lava”.

Mirando más hacia atrás, nos preguntamos. ¿Y no haber construido en esas zonas? “Esto no es como cuando haces una casa en una zona inundable, aquí no sabes por dónde va a salir la erupción, ni por dónde va a ir la colada. En esto es más complicado. Y la gente lleva ya mucho tiempo viviendo ahí”.