Los 10,5 millones de ayuda urgente del Gobierno central no llegará a la población "hasta final de año"

La ayuda más urgente, los 10,5 millones de euros que garantizó el Gobierno, no ha llegado todavía

En total son 264 millones para reconstruir la isla, comprar casas y dar cobertura a los autónomos

"Estamos agilizando los plazos pero hay garantizar que las ayudas llegan a quien de verdad lo necesita", dicen desde el Gobierno canario

"Acabamos de encontrar un piso, esta amueblado pero las cosas de casa como la batidora y todo eso nos la ha dado el Ayuntamiento de Los Llanos, que de momento, también va a pagar nuestro alquiler", cuenta María, que tiene un hijo, está embarazada del segundo y ha perdido su casa bajo la lava del volcán Cumbre Vieja. "El Ayuntamiento se ha portado chapó. Nos quedamos sin nada y gracias a ellos tenemos comida y ropa. Y ahora casa. Ya nos han dicho que las ayudas del Gobierno van a tardar más, así que tiramos con esto".

María es un ejemplo de cómo están sobreviviendo los más afectados, y espera que las ayudas prometidas lleguen pronto para rehacer su vida de nuevo. De los 264 millones de euros destinados por el Estado y el Gobierno de Canarias, de momento, los ayuntamientos más afectados de la isla de La Palma, Los Llanos, Tazacorte y El Paso, no han recibido ni un euro. Los más urgentes, la ayuda de 10,5 millones de euros que garantizó el Gobierno para la compra de viviendas y enseres para los más afectados no han llegado todavía.

Tarjetas monedero de 100 euros para lo básico

"De momento, estamos gestionando las ayudas más urgentes con dinero municipal. Estamos dando tarjetas monedero de 100 euros para los más básico, ropa, farmacia, gasolina, comida. Ademas, en el pabellón municipal de Los Llanos tenemos, gracias a las donaciones, enseres para la atención inmediata de los más afectados. También, desde los servicios sociales estamos tramitando ayudas más cuantiosas y de manera individualizada para las personas que han perdido sus casas y que ya han encontrado un piso. Así, nosotros pagamos el alquiler o la luz. Priorizamos con las viviendas", cuenta Elena Concepción, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Los Llanos.

"Esta misma mañana, el Gobierno de Canarias ha ingresado 120.000 euros para Los Llanos y la Consejera de Servicios Sociales estima que las ayudas mas urgentes, los 10,5 millones de euros, podrían llegar a final de año", explica. "Hay que tener en cuenta que ya llevamos más de un mes con el volcán en marcha. Pedimos que se agilicen esas ayudas cuanto antes", dice la concejal.

"Por desgracia, con las tarjetas monedero que les podemos ofrecer poca vida se puede empezar a rehacer. Seguimos dando ayudas de emergencia para alquileres, gasolina, farmacia, ropa, compras intentando que sean cada vez más independientes y que no tengan que acudir al pabellón municipal", dicen fuentes del Ayuntamiento, que aseguran que la ayuda de 30.000 euros con la que contaban no ha llegado. Desde El Paso, más de los mismo, aseveran que "las ayudas no han llegado, se están tramitando".

Agilizar los trámites

Sin embargo, desde el Gobierno autonómico comentan que están trabando "a destajo" para que esas ayudas empiecen a ser efectivas. "Las ayudas directas y más gordas son las que todavía no han llegado, pero es que aunque estamos intentado agilizar la burocracia hay muchas cosas que gestionar", dice Sergio Matos, coordinador de acción social de Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Canarias. "Hay que tener una lista definitiva de todas las personas afectadas y ver qué necesidades tienen realmente, para poder asignarle a cada uno según prioridades. Hay que tener cuidado, que no vengan algunos que no necesitan las ayudas realmente. Por eso, creemos que para finales de año o principios del que viene ya podremos empezar a otorgar esas ayudas".

Hoy por hoy, el Gobierno de Canarias ya está tramitando la compra de casas y pisos turísticos para poder realojar a las familias necesitadas. "Esperamos que no solo vengan estas ayudas, sino que en próximos presupuestos siga habiendo dinero para La Palma, ya que hasta que no pare el volcán la Unión Europea no va a tramitar ninguna ayuda", explica Matos. "Las ayudas están llegando, lentas, pero llegan".

Comisión Mixta para la reconstrucción de La Palma

El Ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado este miércoles tras la comisión mixta para la reconstrucción de La Palma, que llevará al Consejo de Ministros de la próxima semana la aprobación definitiva de los 14 millones para la compensación de pérdidas en el sector primario para, acto seguido, transferir esos fondos al Gobierno de Canarias y que éste proceda a su reparto entre los beneficiarios.

"La respuesta habitacional urgente es lo principal y nadie se va a quedar sin vivienda", ha dicho el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres. "Hay tres fases: la habitacional urgente. Más de 500 personas que no tienen casas. La segunda, la provisional. Esas viviendas prefabricadas que vamos a comprar para los que se han quedado sin nada. Y por último, un registro único para centralizar a todos los afectados que no tienen ni vivienda ni trabajo. Estamos intentado acortar los plazos, pero tenemos que hacerlo con toda la objetividad del mundo", ha señalado.

Torres ha coincidido con el ministro Planas en la voluntad de todas las administraciones de acortar plazos, para "hacer en días, semanas, lo que se tarda meses", como por ejemplo los fondos covid. "Ya eso es tiempo récord", pero la emergencia volcánica en La Palma exige "tiempo híper récord", ha aseverado el presidente canario, quien con todo comprende "la angustia en las quejas" de que las ayudas tardan en llegar.

Ayudas anunciadas por el Gobierno central

El Gobierno central aprobó dos partidas económicas que se están gestionando:

10,5 millones de euros que todavía no han llegado a la población : lo primero que aprobó el Gobierno en un Real Decreto del 29 de septiembre fue la declaración de la isla de La Palma como zona catastrófica y la concesión de 10,5 millones de euros, a través de una ayuda directa al Gobierno de Canarias, para cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas para el realojo de las personas que han perdido su hogar de residencia tras la erupción volcánica y para la adquisición de enseres de primera necesidad.

Plan especial para empresas y trabajadores

Además, este mismo martes, el Consejo de Ministros ha aprobado ya la ampliación de la cobertura de las ayudas para los autónomos afectados por la erupción del volcán, incluyendo nuevas ayudas que conllevan una prestación y la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social.

Las nuevas prestaciones estarán vigentes hasta el 28 de febrero de 2022 (finalizaban el 31 de octubre) y podrán beneficiarse de ellas aquellos trabajadores autónomos cuya actividad se vea totalmente paralizada, suspendida temporalmente o que se vean afectados y hayan reducido sus ingresos debido a la erupción volcánica. Recibirán la prestación desde el día siguiente a la suspensión y hasta el último día del mes en el que se reinicie su actividad, o hasta el 28 de febrero

Ayudas aprobadas por el Gobierno Canario

Por parte del Gobierno canario se comprometen alrededor de 40 millones más que se destinarán a la atención más inmediata. Las partidas económicas aprobadas por el Ejecutivo canario el 24 de septiembre son de 13 millones de euros que se dividen en:

Seis millones, para atender a las familias más vulnerables , a través de los servicios

sociales de los ayuntamientos involucrados y con fondos de la Comunidad (Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacore). Se trata de apoyos líquidos, en parte, a través de tarjetas monedero de gestión municipal. Este gasto está activado aunque de momento no ha llegado a los afectados.

Ayudas habitacionales activadas ya por el Gobierno de Canarias

Financiación de soluciones habitacionales provisionales , principalmente en alojamientos turísticos, con más de 450 personas albergadas. Estos gasto están cubiertos por la Comunidad Autónoma de Canarias. Las ayudas ya se están recibiendo.

, principalmente en alojamientos turísticos, con más de 450 personas albergadas. Estos gasto están cubiertos por la Comunidad Autónoma de Canarias. Las ayudas ya se están recibiendo. Gastos en personal para agilizar la adjudicación centralizada de ayudas y la atención psicosocial y el asesoramiento a los damnificados. El Ejecutivo de Canarias ha contratado a 14 trabajadores sociales, más un coordinador de grupo, así como a 14 psicólogos, más un coordinador. Estos profesionales ya realizan sus funciones desde la Oficina del Afectado habilitada en Los Llanos de Aridane. El gasto ya está aprobado.

para agilizar la adjudicación centralizada de ayudas y la atención psicosocial y el asesoramiento a los damnificados. El Ejecutivo de Canarias ha contratado a 14 trabajadores sociales, más un coordinador de grupo, así como a 14 psicólogos, más un coordinador. Estos profesionales ya realizan sus funciones desde la Oficina del Afectado habilitada en Los Llanos de Aridane. El gasto ya está aprobado. Medios tecnológicos para producir agua de riego : Cuatro millones invertidos en la compra de dos desaladoras portátiles, para generar agua apta para el riego en cultivos sin suministro convencional, al ser destruido por las coladas del volcán. Ya están compradas, ahora hay que trasladarlas a las zonas afectadas.

: Cuatro millones invertidos en la compra de dos desaladoras portátiles, para generar agua apta para el riego en cultivos sin suministro convencional, al ser destruido por las coladas del volcán. Ya están compradas, ahora hay que trasladarlas a las zonas afectadas. Compras de viviendas para familias sin casa por el volcán. El consejo de administración extraordinario de la empresa pública Visocan, de la Comunidad Autónoma, aprobó el 7 de octubre la compra en La Palma de las primeras 18 viviendas (en Tazacorte), con las que se empezará a atender a aquellas familias más vulnerables que se han quedado sin hogar debido a la erupción del volcán de Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre. La primera inversión es de 1,12 millones de euros. Estas viviendas ya están compradas, falta otorgarlas a las familias según prioridades.

En fase de gestión: más recursos habitacionales de primera necesidad

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias además ha anunciado que está gestionando la compra e instalación de unas 200 viviendas modulares prefabricadas que podrían empezar a instalarse en las próximas semanas para atender a las decenas de familias que se han quedado sin hogar por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. La instalación de estas viviendas provisionales está pendiente de la cesión del suelo necesario por parte de los ayuntamientos.

Se prevé además la compra, a través de la empresa pública Visocan, de cien viviendas más para hacer frente a la emergencia habitacional, lo que permitirá a la Consejería disponer de algo más de 300 casas a finales de año o principios del siguiente. A las 18 primeras viviendas ya compradas por Visocan, se sumarán el próximo mes otras 46 en el municipio de Tazacorte y 29 más en el de Los Llanos. De momento, está en fase de gestión.