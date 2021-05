La ballena Wally, en situación crítica, aparece en Mallorca muy delgada y desnutrida

Los expertos del Oceanogràfic de Valencia afirman que su estado de salud es muy delicado y que a simple vista se ve muy delgada y desnutrida. De hecho, su alimento no se encuentra en las aguas del Mediterráneo. Técnicos de Salvamento Marítimo vigilan las aguas para que Wally no se vuelva a acercar a las costas y el Ministerio de Transición Ecológica sigue de cerca su rumbo y estudia los próximos pasos a seguir si Wally no consigue salir por el estrecho.