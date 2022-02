La basura sepulta el cauce del río Guadarrama, en pleno espacio protegido de la Comunidad de Madrid

El origen del problema hay que buscarlo en un poblado chabolista y en el negocio de la chatarra. Toda esa basura procede de los vertidos al río en la zona chabolista de Las Sabinas, en el municipio de Móstoles. Y no es de ayer. Se ha ido acumulando desde hace años , generando un auténtico desastre ambiental en la zona. ¿Quién lo puede resolver? Las administraciones implicadas se lanzan la pelota unas a otras.

Los tres ayuntamientos implicados en los vertidos (Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero) señalan a la Confederación Hidrográfica del Tajo como el organismo competente para la limpieza, pero la CHT les exige que lo hagan ellos. Incluso les ha denunciado por no hacerlo. Los ayuntamientos alegan que no es zona urbana, por lo que la competencia de residuos no es suya, y que al tratarse del cauce del río, corresponde a la CHT.