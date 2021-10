La biodiversidad se adapta al volcán: "Ya hay lagartos sobre la lava y al lado búhos cazando roedores"

Las aves son las que mejor han escapado. Es increíble ver como las aves mantienen sus territorios hasta el último momento. No quieren abandonar la zona, es su casa, el lugar donde crían y les cuesta mucho irse. Había construcciones cayendo y ellas seguían ahí.

R: Hasta ahora nos hemos centrado más en la fauna y esta semana estamos intensificando la investigación en la flora. Tenemos que evaluar ahora la afección. Al principio vimos que en torno al 40 y 60 % se ha quedado muy marchita y morirá en los próximos días. Pero ahora, creemos que puede llegar al 70 % de destrucción de la flora en los 200 metros más cercanos a la lava. Y claro, hay animales que se alimentan de ella. Ahora están comiendo bastantes semillas y no sabemos qué efecto fisiológico puede tener sobre su organismo. El escenario es bastante incierto porque el volcán está activo y no sabemos lo que puede ocurrir.

R. Sí, todos los días un par de ellos. La última parte del desencadenamiento del volcán fue muy rápida, incluso a los vulcanólogos les piló de sorpresa y eso hizo que la evacuación se hiciera con premura y muchas familias soltaron a sus animales. Eso hace que a día de hoy sigamos encontrando animales vagando desorientados por la isla. Aunque nosotros trabajamos con biodiversidad salvaje no somos ajenos al sufrimiento de la gente y de los animales. Siempre que encontramos un animal avisamos a los ayuntamientos que tienen la competencia de estos animales y están muy pendientes. Encontramos gallinas, palomas, cabras, perros, pavos reales, un sin fin de animales que por suerte están muy ligados a sus casas de referencia y es relativamente fácil encontrarlos. Tenemos muchísima ayuda de personas voluntarias y desinteresadas.

R. No, hemos vivido entre volcanes y esto es un cambio importante, pero a corto plazo. Mi padre estuvo en el volcán Teneguía, también en esta isla en 1971, trabajando sobre el terreno. Ahora 50 años después me toca a mí trabajar en otro. Los volcanes nos han enseñado. El volcán San Juan, que erupcionó en 1979, hace ya 70 años, muestra que sus coladas están colonizadas de nuevo. Por eso, queremos trabajar en las coladas actuales aplicando la misma metodología que en el volcán San Juan y tener una retrospectiva de como las lavas nuevas se pueden ir colonizando. Es una vista al pasado para para inferir en el futuro. Hacemos conteo de aves, reptiles, y nos da una idea que como será el volcán nuevo dentro de unos años.

R. Sin duda. Un mensaje de esperanza y de cariño sobre todo a las personas que los ha perdido todo, que tengan claro que no las vamos a abandonar. Los científicos haremos todo lo posible para que esto se lleve de la mejor manera. La ciencia ha hecho un papel importantísimo, invertir en ciencia es invertir en futuro. Gracias a la ciencia nos pudimos adelantar a ese cataclismo porque estaba todo monitorizado y no ha habido que lamentar vidas humanas. Hay más de un centenar de científicos en el terreno dándolo todo que no se van a mover hasta que esté todo bajo control.