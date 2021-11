El borrador del acuerdo en la COP26 reduce la descarbonización pero insiste limitar el ascenso de la temperatura global

Además "urge" a los países desarrollados a incrementar urgentemente -- ya no pone fecha concreta -- su provisión de financiación climática, transferencia de tecnología y capacidad de construir adaptación así como responder a las necesidades de los países en desarrollo como parte del esfuerzo global, incluida en la formulación e implantación de los planes nacionales de adaptación.

Por otro lado, llama a los bancos de desarrollo multilaterales y a otras instituciones financieras y del sector privado a mejorar la movilización de financiación para lograr el nivel de recursos necesarios para cumplir con los planes climáticos, en particular la materia de adaptación y encarece a las partes a continuar explorando aproximaciones innovadoras e instrumentos para movilizar las finanzas a loa planes de adaptación desde fuentes privadas.

El lenguaje de la ONU "invita" a las partes a "considerar" nuevas acciones para reducir en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero no procedentes del carbón, tales como el metano (CH4) .

Por otro lado, llama a las partes a acelerar el desarrollo, el despliegue y la difusión de las tecnologías, a adoptar políticas y a acometer una transición hacia energías bajas en emisiones , incluida una "rápida escalada" del desarrollo de generación de energías limpias y medidas de eficiencia energética, incluidos los esfuerzos de aceleración hacia la eliminación de la energía de carbón no abatido y los subsidios a combustibles fósiles "ineficientes" y reconoce la necesidad de apoyo de una transición justa.

Así, no solo no pone fecha de fin para la generación de carbón sino que mantiene tanto el carbón no abatido como los subsidios a ciertos tipos de combustibles fósiles, una cuestión que este viernes atascó las negociaciones y enfadó a los países más partidarios de acelerar la descarbonización.