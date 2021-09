La ONU avisa del incremento de los gases de efecto invernadero pese a la pandemia

De acuerdo con la última evaluación conjunta preparada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ONU-Medio Ambiente y Global Carbon Project la recesión económica relacionada con el virus provocó sólo una caída temporal en las emisiones de CO2 el año pasado y no fue suficiente para revertir los crecientes niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

En su informe United in Science 2021 (Unidos en la Ciencia 2021) la OMM alerta de que los objetivos de reducción no se están cumpliendo y existe una probabilidad creciente de que el mundo no alcance el objetivo del Acuerdo de París de reducir el calentamiento global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales.