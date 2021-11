Carmen López, Pevolca: "Hay signos positivos, pero no podemos descartar que mañana se abra otra boca"

"Los datos son positivos respeto a semanas anteriores pero no permiten pronosticar cuanto va a durar la erupción. Todavía hay que esperar y ser prudentes. Necesitamos tener tendencias persistentes durante más tiempo, así que hay que seguir la evolución día a día ", ha asegurado a NIUS Carmen López, portavoz del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca).

Explica, que hay una tendencia descendente, pero esto no significa que todos los días esté dando un valor inferior al del día anterior. Es decir, este miércoles la señal del tremor había descendido pero en la mañana del jueves ha vuelto a subir . Lo mismo le pasa a los valores de dióxido de azufre (SO2) en el penacho, las emisiones han aumentado. Han pasado de 9.600 toneladas diarias, un valor que se había mantenido la ultima semana, a más de 20.000 toneladas", asegura Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC. "Aunque la evolución de los datos del tremor y de emisiones SO2 seguían tendencia a la baja y eso eran signos positivos, estos son muy cambiantes y no mantienen una tendencia clara, ya que "aún siguen siendo valores muy altos y por encima de ser utilizados para pronosticar", dice López.

"Con todo ello, el volcán sigue siendo impredecible y no se puede descartar que mañana se abra otro centro emisor. Cuando las podamos descartar, es que estaremos seguros de cual va a ser el comportamiento hacia adelante del volcán. Por eso, insisto en que hay que ser prudentes. Se observan ciertos signos positivos en relación a semanas anteriores pero no hay datos suficientes que nos hagan pronosticar cual va a ser el final de la erupción", asevera López.

Coincide con López, Vicente Soler, el vulcanólogo del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Pevolca. "Hay que saber que los datos el miércoles eran con tendencia a la baja pero este jueves han vuelto a subir. Debe haber una tendencia estable a la disminución, eso es lo que anunciaría el principio del fin, pero eso todavía no se observa.

En los 47 días que llevamos del volcán ha habido varios picos. Ahora, hay menos actividad de piroclastos, pero en su contra, Cumbre Vieja, sigue emitiendo gran cantidad de lava y ya no sabemos ni a que colada alimenta", señala Soler. El descenso de ayer era un descenso dentro de límites todavía muy altos".

Soler cree, que de momento, las dos próximas semanas el volcán va a continuar sin muchos cambios. No hay que olvidar que el punto de emisión de lava es prácticamente constante desde el inicio de la erupción", dice. Además, la viscosidad de la lava es un poco más elevada de lo que fueron las anteriores erupciones históricas El volcán, que está a 400 metros de altura y a cinco kilómetros del mar llega. Esto hace que la lava se enfríe, se ensanche, no camine y crezca en altura y eso hace que no se establezca una dinámica favorable de emisión en el volcán", apunta el vulcanólogo.