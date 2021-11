El caso de la isla de Oleron: ejemplo de la resistencia a la que se enfrenta la energía verde

La puesta en marcha de este proyecto permitiría al Estado francés embolsarse unos 37 millones de euros al aplicar el impuesto a eólicos marinos , aprobado en 2005. Hasta ahora no se había recaudado, debido a la falta de este tipo de instalaciones en el territorio.

Aún así, Oleron no es el primer proyecto verde que se encuentran con el rechazo local. No todo el mundo quiere tener una panel fotovoltaico o un molino a unos pocos metros de casa. Este mismo verano los vecinos de Monfero, en Galicia, protestaron contra una instalación de 13 eólicos. Al final, la Xunta se ha comprometido a no aceptar nuevas solicitudes de parques eólicos a partir de 2022, durante año y medio.