La causa de los desbordamientos del volcán: una explosión en un lago de lava

Y esa lava sale más rápido porque es menos densa. Y, a su vez, se solidifica más fácilmente. "Porque cuando es tan fluida no se acumula en altura para fluir, fluye más fácil", explica el vulcanólogo griego, que insiste en que la lava avanza por acumulación de material: "Normalmente la lava no fluye como el agua, porque es mucho más densa. Necesita acumular altura para caminar. Pero cuando es más fluida no necesita esta altura, por eso parece que cae más rápido".

Se entiende bien con un ejemplo casero: un flujo de lava es un flujo de empuje. ¿Qué quiere decir eso? "Que la lava no va a caminar hacia abajo si no llega a alcanzar un umbral en la vertical que presione. Piensa en un vaso de agua y uno de miel. Viertes el de agua en la encimera de la cocina y te cubre toda la encimera, es un flujo. Pero cuando echas la miel ésta no cubre todo, no camina. Necesitas echar mucha más miel para que avance, y lo hace por acumulación", en palabras textuales de Meletlidis.