No es sólo el CO2: los científicos exhortan a reducir las emisiones de metano para evitar un desastre climático

El CO2 siempre ha sido el 'sospechoso habitual' de ser el responsable del calentamiento global de origen 'antrópico' pero no es el único y los expertos alertan de otro de los gases que más influyen en el aumento de la temperatura global: el metano .

Según el diario británico ' The Guardian ', este gas de efecto invernadero estará entre las principales amenazas para el clima del sexto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático que se presenta este lunes y que recoge todas las evidencias y análisis de la acción humana sobre el clima global y las consecuencias a las que se enfrenta el mundo derivadas de esta ' crisis climática '.

Su mayor peligro reside que tiene un potencial para elevar la temperatura del planeta 80 veces mayor que el CO2 . La buena noticia, si es que la hay, es que se degrada en apenas diez años en la atmósfera, aunque lo hace para convertirse en dióxido de carbono con lo que el problema no desaparece.

En declaraciones al rotativo británico, Durwood Zaelke, presidente del Instituto de Gobernanza y Desarrollo Sostenible y revisor principal del IPCC, afirma que las reducciones de metano son, probablemente, la única forma de evitar aumentos de temperatura de 1,5° C por encima de los niveles preindustriales. Si esa barrera se sobrepasa los expertos sentencian que los eventos climáticos extremos aumentarán. “Cortar el metano es la mayor oportunidad para frenar el calentamiento de aquí a 2040. Tenemos que hacer frente a esta emergencia", zanja Zaelke.

El carbón es el combustible fósil más sucio y uno de los que más ha aumentado en emisiones en los últimos años y la 'descarbonización' es uno de los objetivos clave de la Cop26. Sin embargo, según explica Durwood Zaelke a The Guardian, quemar carbón tiene un efecto secundario beneficioso a la vez que perverso: las partículas de azufre que se desprenden en su combustión oscurecen la atmósfera y bloquean parte de la luz del sol, lo que mitiga, en parte, el calentamiento global.

Sin embargo, prosigue este experto, el efecto del azufre del carbón en la atmósfera no es permanente y, paradójicamente, dejar de usar carbón podría tener un efecto beneficioso a largo plazo, para la década de 2050, pero perjudicial a corto , porque al caer el azufre de la atmósfera saldría a la luz gran parte del problema que ya hemos generado y que estaba camuflado por ese ligero desvío de la luz solar provocado por el carbón. Para Zaelke, cortar las emisiones de metano podrían compensar el efecto negativo en el clima de la 'descarbonización' a corto plazo.

“ El cambio climático es como un maratón : debemos permanecer en la carrera. Reducir el dióxido de carbono no conducirá a un enfriamiento en los próximos 10 años , y más allá de eso, nuestra capacidad para abordar el cambio climático se verá tan seriamente comprometida que no podremos seguir adelante. Cortar el metano nos da tiempo ", asegura este experto.

En el caso del gas convencional, aseguran los expertos, esas emisiones se generan por una mala gestión de la industrias extractivas, especialmente las rusas. The Guardian asevera que los datos de satélite muestran que las fuentes principales de emisiones de metano se registran en los pozos de petróleo y gas rusos mal administrados y que otros países como Qatar han sido capaces de eliminar casi por completo las fugas de este gas contaminante. No es el caso de Rusia, que a pesar de ser uno de los firmantes del acuerdo climático de París de 2015, no parece haber hecho demasiado para controlar las fugas.