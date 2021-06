Científicos investigan la muerte de 7 de cada 10 tiburones hace 19 millones de años

Se desconoce qué pudo provocar la muerte de 7 de cada 10 escualos

El misterio se suma al hecho de que no se conoce ninguna calamidad climática o alteración del ecosistema que se haya producido en el momento de la fuerte caída de las poblaciones de tiburones. "Este intervalo no se conoce por ningún cambio importante en la historia de la Tierra", dijo Sibert, "sin embargo, transformó por completo la naturaleza de lo que significa ser un depredador que vive en mar abierto".

Cambios en sus hábitats

Por ejemplo, más investigaciones podrían confirmar si la eliminación de tiburones provocó que las poblaciones restantes de tiburones cambiaran sus preferencias de hábitat para evitar el océano abierto , opinan Sibert y Rubin. La investigación adicional también podría ayudar a explicar por qué las poblaciones de tiburones no se recuperaron después de la extinción hace 19 millones de años.

"Este trabajo podría iniciar una carrera para comprender este período de tiempo y sus implicaciones no solo para el surgimiento de los ecosistemas modernos, sino también para las causas de los principales colapsos en la diversidad de tiburones", dijo Pincelli Hull, profesor asistente de ciencia terrestre y planetaria en Yale, que no formó parte del estudio. "Representa un cambio importante en los ecosistemas oceánicos en un momento que antes se pensaba que no tenía nada de especial".