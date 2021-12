Comienza la cuenta atrás de 10 días para dar por terminada la erupción del volcán de La Palma

"La ausencia de observables corroboran los signos de agotamiento del proceso eruptivo", ha anunciado la directora del comité científico del Pevolca, María José Blanco. Así que, aunque no es descartable un repunte de la actividad estromboliana y de la emisión de coladas, todo apunta a que la erupción del vocán de La Palma está llegando a su fin.

En estos momentos, no hay constancia de emisión de lava, las coladas se han detenido y la actividad fumarólica es menor. Tal y como ha mostrado el director técnico del Pevolca en la rueda de prensa de este miércoles, Miguel Ángel Morcuende, la imagen del principio de la erupción en Cumbre Vieja, el pasado 19 de septiembre, es muy diferente a la tomada hoy , la del "posible inicio del fin", en palabras de Morcuende.

En todo caso, tal y como ha subrayado Maria José Blanco, que el día 23 o 24 se dé por terminada la erupción no significa que la emergencia haya concluído . Tiene que haber un periodo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Todavía hay un remanente de lava en los tubos lávicos y los vecinos van a tener que esperar para volver a sus casas, "no va a ser en breve", ha anunciado Morcuende. Hay que garantizar que las personas regresan a sus viviendas con seguridad, ha insistido el responsable del Plan de Emergencias. Uno de los problemas que puede surgir, según ha señalado el técnico, son los gases: tanto el monóxido como el dióxido de carbono acumulados. Por ello, Morcuende ha pedido a las personas que tomen precauciones, que aireen bien las viviendas, y que no entren en zonas de cuevas o sótanos si no lo hacen acompañados de personas con aparatos de medición de gases.