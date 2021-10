‘Dune’ inspira innovaciones frente a la sequía y el cambio climático

“Se me quedó grabada para siempre esa imagen, aunque no vivía en una zona desértica”, dice Sedlak. “Crecí cerca del agua en Oyster Bay, Nueva York. Pasé mucho tiempo al aire libre alrededor de la bahía. Ya por entonces, se anunciaba que el agua algún día podría llegar a ser tan valiosa como el oro . Dune plantó una semilla en mí que, sin saberlo, fue creciendo con el tiempo”.

La idea de considerar la ciudad como un cuerpo, de hecho, no era del todo nueva. Nació en el siglo XIX pero se instaló en los sesenta del siglo pasado. Se conoció como ‘ metabolismo urbano ’: consistió en concebir a una ciudad como un organismo vivo que se alimenta de comida, genera residuos, necesita energía e incluso se enferma si no se lo cuida. Y muere.

“En muchos países, al menos que seas muy pobre, tienes suficiente agua para beber, cocinar, darte una ducha, lavar tu coche, por lo que no parece que vivamos en una de estas distopías”, cuenta Sedlak, que además es autor del libro Water 4.0: The Past, Present, and Future of the World’s Most Vital Resource.