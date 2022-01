Cómo reciclar los millones de test de antígenos para que no acaben en el contenedor de restos

Más de siete millones de test de antígenos se han vendido en España en la última semana de año, y subiendo. Eso significa siete millones de pruebas que en su gran mayoría se han tirado al contenedor de restos (el de los residuos que no se reciclan) . Por tanto, no se está reciclando esta cantidad ingente de pruebas autodiagnósticas. En las indicaciones de cada caja viene una bolsa de plástico para introducir todos los elementos que se usan en el test y después la mayoría de fabricantes especifican que "se tira a la basura doméstica teniendo en cuenta la normativa local en vigor".

Para Carlos Arribas, responsable del Área de Reciclaje de Ecologistas en Acción, lo que habría que hacer es no dejar la responsabilidad al ciudadano sino que vuelvan a las farmacias una vez usados y estas a su vez que se las den a los productores de test. "Los test usados no son peligrosos, no contaminan, en caso de positivo, en cuestión de horas deja de ser contaminante o infeccioso por eso deberían devolverse a las farmacias y que a partir de ahí se reciclen".

"Se sabe que los recipientes pequeños de plástico, es decir, los que no son envases, son muy difíciles de reciclar, por eso no creo que la solución esté en separar y tirar el plástico de cada test en la bolsa amarilla y las tiras a la basura normal. Además, de que es una locura para el consumidor que termina tirándolo todo al mismo sitio, no se puede reciclar algo tan pequeño", señala Arribas, que asegura que no está claro que Ecoembes se vaya a hacer cargo de los plásticos que no son envases. Y alguien tiene que hacerse cargo de este residuo.