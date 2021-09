El contacto de la lava con el mar liberará gases nocivos: "No conviene estar cerca haciendo fotos"

El momento del contacto de la lava con el agua del mar en La Palma está acercándose. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prevé que será en las proximidades de la playa de Los Guirres, aunque no ha detallado una fecha. Pese a la belleza del acontecimiento, los expertos advierten de los riesgos que entraña .

"Es una bomba, no conviene estar cerca de allí haciendo fotos" , explica a NIUS el vulcanólogo del Colegio Oficial de Geólogos José Luis Barrena. Los dos principales peligros son la liberación de gases y la expulsión de material a gran velocidad. "Puede haber pequeñas explosiones y que salten esquirlas", añade el geólogo Nahúm Pérez.

Ambos coindicen en que no debería pasar nada si se cumplen las medidas, ya que son efectos locales. Desde el Cabildo de la 'isla bonita' han pedido a los curiosos que no se acerquen. Aquellos que no respeten los cordones serán multados.