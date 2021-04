Senterada, el pueblo que busca la autosuficiencia alimentaria: "Al confinarnos temimos quedarnos sin comida"

"El proyecto surgió en plena pandemia al ver que quizás no nos iban a llegar los alimentos al pueblo. Pensamos que nuestros abuelos habían sido totalmente autosuficientes y con esta inquietud nos reunimos gente del pueblo y vimos que teníamos la necesidad de trabajar la autosuficiencia crear un pueblo más saludable donde se dinamicen las autonomías locales y también para fijar más población", explica Mireia Font, una de las vecinas precursoras del proyecto. Con este propósito en mente, lo primero que hicieron fue crear un grupo de Whatsapp para buscar soluciones y alternativas. Poco después, formaron la asociación 'Senterada municipi viu i sostenible' (Senterada municipio vivo y sostenible) y desde ese día no han perdido el tiempo.

Jardines y bosques comestibles

El proyecto arrancó en verano del año pasado y hasta el momento la asociación ya ha conseguido más de 170 socios, entre vecinos y personas que guardan alguna relación con el municipio. Y es que de forma habitual en Senterada solo viven 50 vecinos, pero durante el verano muchas personas tienen su segundas residencias y al enterarse de la iniciativa no han dudado en sumarse y colaborar. "Hay niños, jóvenes, matrimonios jubilados con segundas residencias que han venido a pasar la pandemia aquí y se han implicado muchísimo. Es bonito ver que los huertos que estaban en desuso ya parecen otra cosa y ver gente por el pueblo. Antes paseabas y no podías decir buenos días a nadie y ahora siempre encuentras a alguien", explica María Ruiz, maestra jubilada y la voluntaria de más edad.

Desde la asociación reconocen que es un proyecto ambicioso, pero consideran que la buena acogida que ha tenido dará buenos frutos y se logrará el objetivo final. "Decidí apuntarme porque soy del pueblo, estoy sola y con esta pandemia todas las actividades que hacía se suspendieron. Durante el confinamiento lo pasamos muy mal porque no podíamos ir a comprar a Pobla, el pueblo de al lado, algunos vecinos nos traían alimentos a los que éramos de riesgo y no podíamos salir. La pandemia a mí me ha limitado mucho pero este huerto me ha abierto el alma. Soy la más mayor y de trabajo físico puedo hacer poco, pero siempre que puedo colaboro, hablo con la gente, riego, planto, saco alguna hierva. Se ha generado una relación social muy bonita", celebra María.