Cuando la lava 'brota' en tu jardín: "Nunca imaginé que el volcán del que huía estaba bajo mi casa"

Y entonces el volcán se abrió camino por un sitio inesperado. "Justo en mi jardín. Y encima nadie me avisó, me enteré por mi prima que había visto una foto en redes sociales y me la envió. No daba crédito, al final salió una nueva boca justo en mi casa, en la única. Por eso creo que ahora no hay tanta ceniza, al abrirse la grieta la ceniza cayó y ahora se ve la puerta y la ventana, seguro que se ven las llaves que me dejé puestas", dice con resignación". Amanda teme cómo estará la casa por dentro, no saben si al tener el volcán justo debajo, se habrá quemado por dentro. En el vídeo se puede ver la sorprendente imagen, cómo una de esas fisuras abiertas surge justo bajo una casa. Se abre el suelo delante de la vivienda en lo alto de una montaña y empieza a emanar lava que cae ladera abajo.