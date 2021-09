Cumbre Vieja, Cabeza de Vaca, Jedey o Tajogaite: el volcán de La Palma aún no tiene nombre

Hace ocho días que erupcionó pero aún no tiene nombre oficial . Se le empezó llamando Cumbre Vieja porque los volcanes suelen tomar prestado el nombre de la zona donde estallan , y el de La Palma lo hizo dentro del Parque Natural así denominado, pero es muy probable que no se termine bautizando de esta manera. De hecho, en una semana ha recibido ya un puñado de apelativos diferentes.

La razón es que, al contrario de lo que pasa por ejemplo con los huracanes o ciclones, el nombramiento de un nuevo volcán no tiene un proceso determinado. No existen reglas que indiquen qué nombre debe llevar , ni un organismo dedicado a buscar el más adecuado.

A este que ahora mantiene en vilo a todo el país se le llamó a continuación Cabeza de Vaca , que es el punto exacto donde surgió , por creerse que Cumbre Vieja hacía referencia a una zona demasiado amplia. Sin embargo no parece haber calado mucho y sigue especulándose con otras opciones. Hay quienes invitan incluso a tirar del santoral, el domingo 19 de septiembre, el día de la erupción fue San Genaro.

No es inusual que aún no se haya dado con un nombre definitivo. Como dato curioso, la erupción en las costas de El Hierro de 2011 no se llamó de ninguna forma hasta cinco años después. Fue el Instituto Español de Oceanografía (IEO) el que presentó como propuesta Tagoro, nombre que aparece en las cartas marinas y con el que finalmente se quedó, una palabra bereber que significa "lugar de reunión".