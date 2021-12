Damnificados de La Palma priorizan la necesidad de vivienda a las ayudas: "Es lo más urgente"

En cuanto a las ayudas señala que se reciben "las de emergencia" por parte de las administraciones y no entiende por qué el Ayuntamiento de El Paso ya las ha repartido y el resto y el Cabildo van muy retrasados porque estaban a la espera del registro único del Gobierno de Canarias.

" Las ayudas todavía no las vamos a recibir por mucho que corran y las únicas que se reparten son las que ha dado la gente", señala, subrayando que en el caso concreto de El Paso, ya la ha recibido y ahora tiene que justificarla.

Para Rodríguez, "no puede ser que se hagan las bases a espaldas de los afectados, no es aceptable, veo más grave eso, hay personas que a lo mejor no necesitan ese dinero ahora y es mejor dejarlas para el final, ¿por qué ese apuro de repartirlas ahora?, las ayudas de emergencia son para lo que son, una emergencia".