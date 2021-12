Dan por muertos a los perros de La Palma 50 días después: las autoridades no tienen rastro de ellos

Hay una recompensa en vigor de 500 euros por un vídeo en el que se muestre realmente si los perros están bien

La Guardia Civil asegura que la investigación sigue abierta pero no tienen constancia de si los animales están vivos o muertos

De momento, no se ha identificado a ninguna de las personas que supuestamente rescataron a los podencos

Después de 50 días desde que rescataron a los 'famosos' podencos aislados por la lava del volcán Cumbre Vieja de La Palma, sigue sin haber rastro de ellos. La Plataforma Leales.org los da por muertos. Así lo anunciaba a través de su cuenta de Facebook: "Casi 50 días después, con una recompensa en vigor de 500€ por un vídeo anónimo que nunca llegó e incluso una denuncia con decomiso de los animales que no se atiende, presuntamente por no conocer su paradero, Leales.org los da por muertos".

La plataforma cree que los perros ya habían fallecido y que el Equipo A entró al estanque para retirar los cuerpos y así evitar la "identificación de su dueño" mediante los chips de los animales

El pasado 21 de octubre el autodenominado Equipo A entró en la zona de exclusión y se llevó a los podencos que se habían quedado atrapados en el estanque de Todoque. "Según la versión oficial de la Guardia Civil, Equipo A eran amigos de los cazadores y entraron clandestinamente en la zona de exclusión con la única intención de hacer desaparecer las pruebas que portaban los chips identificativos de su titular. Los animales presuntamente fallecidos en los estanques fueron retirados para evitar la identificación de su malcuidador", sentencian desde Leales.

Las autoridades no tienen rastro de ellos

Recordarán que el caso ha estado rodeado en todo momento de bastantes incógnitas. Supuestamente, al final, los perros fueron rescatados por el 'Equipo A', pero la realidad es que no se ha podido confirmar que los animales se encontraran sanos y sin problemas.

Desde el Pevolca aseguran a NIUS, que el tema de los podencos ya no es un asunto que atienda el Gobierno de Canarias una vez que han salido de la zona de exclusión delimitada para proteger de daños por el volcán. La Guardia Civil abrió una investigación para clarificar el paradero de los animales. Pero, a día de hoy, confirman a NIUS que sigue abierta y que no tienen constancia de si los perros están vivos o muertos. De momento, no se ha identificado a ninguna persona de las que presuntamente se saltó el perímetro de seguridad y rescataron a los perros aislados por la lava.

Cómo fue la historia de los perros

La primera vez que un dron avistó a los podencos en el estanque de Todoque, una zona de exclusión, fue el 7 de octubre, durante esa semana un veterinario y la empresa de drones Volcanic Life mandaron un vídeo a través del Cabildo de Canarias, en el que se veía como les llevaban comida y agua hasta que pudieran rescatarlos.

Eduardo Díaz, el piloto de drones de Volcanic Life, confirmaba a NIUS que estuvieron alimentado a los animales durante 11 días y que han hecho 74 vuelos transportando agua y comida a los podencos. Una semana después, desembarcó en La Palma la empresa gallega Aeocámaras, que aseguraba que podía rescatarlos con una red fabricada por los ingenieros de la empresa. Tras tres días recorriendo el terreno en busca de los podencos y sin rastro de ellos, un cartel firmado por El Equipo A sorprendía a todos. Un grupo de anónimos que se hacen llamar el "A TEAM", difundía de forma viral un vídeo en el que se puede ver que han colgado una pancarta con el siguiente mensaje: "Fuerza La Palma, los perros están bien. A TEAM"

La empresa gallega Aerocámaras volvió a casa sin haber podido rescatar a los perros y con demasiadas incognitas. "Creo que nos han tomado el pelo, si lo perros no estaban no se por qué nos hicieron venir aquí. Nos sentimos impotentes", decía Jaime Pereira, CEO de Aerocámaras. "Nos ha sorprendido el modo en que se ha desarrollado todo. Si ves el vídeo que han colgado parece que se querían reír un poco de nosotros. Esta claro que los perros no salen solos por la lava. Alguien les ha sacado. No cualquiera, pero alguien que tuviera conocimiento, podía acceder por tierra", ha señalado Pereira".

Unos días después un vídeo en el que se veía a los supuestos canes empezó a circular por las redes. "Miren cómo están los perros del Equipo A: sanos, salvo, comiendo pienso en su casita...chapó, ¡bravo por el equipo A". Es lo que se escucha en el vídeo en el que se puede ver a cuatro perros en una especie de chenil. Están sobre un colchón, colocado encima de un palé, con una manta de rayas. Comen pienso de un gran plato azul y beben agua de un cubo metálico.

Hasta el momento, la Guardia Civil no ha podido ni siquiera comprobar si son los cuatro canes que durante casi tres semanas estuvieron atrapados en una balsa en medio de la lava en Todoque, en La Palma. Las imágenes grabadas por los drones han dado la vuelta al mundo, pero no son lo suficientemente nítidas como para poder determinar si se trata de los mismos animales. Lo que si se ha confirmado es que los animales no pertenecen al dueño del terreno. Al parecer estaban sueltos y fueron acercándose hasta allí huyendo de la colada. La finca no estaba vallada.