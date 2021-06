El delfín ‘Manoliño’, de atracción turística en A Coruña a problema para los mariscadores

Ya en verano, el delfín se aproximaba cada vez más hasta las playas. Muchos bañistas y gente que iba en kayaks y motos de agua se acercaban hasta él y lo acariciaban. Toda esa interacción con los humanos ha tenido sus consecuencias. Ahora, ‘Manoliño’ se ha convertido en un problema para los mariscadores. Sobre todo para los ‘navalleiros’ de Porto do Son y de Noia, que ya no saben cómo evitarlo .

'Ataque' a un mariscador

Jorge Senra puede contar en primera persona los problemas que está creando el delfín. Hace unos días lo agarró por el brazo con tal fuerza que llegó a romperle el traje de neopreno y tuvo que recibir asistencia sanitaria. “Me cogió jugando, yo estuve un rato tratando de librarme, tirando suavemente. Pero nada, tenía el brazo aprisionado. Iba con un traje de nueve milímetros y me lo agujereó. Es que tiene mucha fuerza, nosotros somos como trapos para él”, relata Jorge. Lo más peligroso fue que lo arrastró hacia la superficie con gran rapidez , sin poder realizar una descompresión en condiciones: “Trabajamos con compresor, porque estamos bajo el agua dos horas. Cuando él subió para respirar me arrastró fuerte hasta la superficie”.

Asegura que su actitud es cada vez peor. “Se está envalentonando cada vez más. Nosotros lo ignoramos pero llega el buen tiempo, las motos de agua, la gente lo toca y no se dan cuenta de que nosotros estamos trabajamos, es nuestro pan y lo tenemos que aguantar a 8 metros de profundidad. Cada vez echa más la boca y coge más confianza”, cuenta Jorge. Tienen claro que ‘Manoliño’ solo está jugando, pero eso no evita que cree situaciones de peligro. “Él está en su medio y es complicado trabajar con un animal de 300 kilos que está jugando, pero los juegos a veces puede acabar mal”, advierte.

Los mariscadores tratan de seguir las directrices que les han dado los expertos del CEMMA (Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños de Galicia). Evitan el contacto visual, permanecen quietos y recogen las manos. Intentan interactuar lo mínimo posible, pero el delfín no se va. Como mucho, se desplaza entre un barco y otro. “Yo ahora le hago unos ruidos y a veces consigo que no se acerque tanto, pero me tira de la manguera, me tira de las aletas… Además es muy listo y muy pillo”, explica Samuel Romarís, otro mariscador. “Está bastante pesado, ahora está mordiendo, cuesta trabajar. Hoy por la mañana ya estaba esperando por nosotros cuando llegamos para comenzar nuestra jornada. Él lo hace jugando pero tiene una fuerza descomunal y si te pega con el morro te puede romper las costillas”, añade.