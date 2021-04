Desarrollan la pintura más blanca del mundo para ayudar a frenar el calentamiento global

Hasta ahora solo el empleo de tiza había conseguido reflejar el 95,5% de la luz solar. Esta nueva pintura no supondría un mayor incremento de los costes pues se fabrica con materiales similares a los que se emplean ahora. Pero el reflejo de la luz solar no supone un peligro para la salud de las personas. “Las superficies con esta pintura reflejan la luz del sol de manera difusa, por lo que la energía que va en una dirección en particular no es muy fuerte. Simplemente se ve de blanco brillante, un poco más intenso que la nieve”, asegura Ruan.