La complejidad de desenterrar la casa más cercana al volcán: "Me conformo con entrar para Navidad"

Está a tan solo 150 metros del cono. Quedó sepultada por la lava hace cinco meses, pero "un milagro hizo que la lava ardiendo no la destruyera" , dice Vicente. Más de 40 personas se presentaron allí el jueves a las 8.30 de la mañana y solo consiguieron destapar dos chimeneas de la casa. "Queda tanto por hacer. Yo pensaba que entre todos, en varias semanas trabajando lo podíamos conseguir".

Pero este viernes, las cosas han cambiado. Parece que los gases vuelven a ser peligrosos y el jefe de la empresa que el jueves ayudó con la maquinaria pesada a desenterrar la vivienda se ha acercado a Vicente y le ha dicho que las órdenes son que todo mundo se vaya de la zona. "Parece que vuelve a ser zona de exclusión. Yo quiero quedarme aunque sea solo para avanzar otro poquito. Yo no me voy", dice Vicente.

Y no se ha ido. Allí está el solo intentado, pala en mano, quitar algo ceniza. Vicente cuenta que esto no es nuevo, que ya pasó con el volcán de San Juan en 1949. Su madre le contó que los vecinos, con una pala, sin mascarilla ni excavadoras consiguieron limpiar las carreteras. "Creo que hay demasiado seguridad y están retrasando ayudar a los afectados. No tiene sentido", critica.