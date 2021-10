La desolación de los agricultores de La Palma: "Es el fin de una parte del plátano de Canarias"

Gustavo tiene una finca en Fuencaliente: "Todo está lleno de tierra y ceniza"

Sergio: "Es muy duro trabajar en estas condiciones y a sabiendas de que no compensa"

Los agricultores reclaman poder cobrar más de lo que les cuesta producir

Gustavo es agricultor. Tiene una finca de plataneras en Fuencaliente, ahora una zona de exclusión tras quedar arrasada por la lava del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. "Todo está lleno de tierra y ceniza. Así nos cuesta mucho hacer nuestras labores. Estamos perdiendo prácticamente el 100% de la cosecha", muestra en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales.

En las imágenes se puede ver cómo las hojas están cubiertas por una especie de arenilla, que roza la cáscara y la deteriora. Las matas, las piñas, toda la parcela está teñida de negro. Deben limpiarla pero es imposible. "Esto ahora no se puede transportar. Es como una lija. Si lo cogemos se dañaría la piel y no podríamos ponerlas en el mercado porque se devaluarían muchísimo. Estamos asistiendo al final de una parte del plátano de Canarias", dice Juan Carlos Rodríguez en un vídeo que ha publicado en Tik Tok.

Los accesos también se complican. La carretera está cortada y deben dar la vuelta a la isla. Sergio se lamenta: "No es fácil levantarse todos los días escuchando ese volcán. Pero es lo único que puedo hacer. Es muy duro trabajar en estas condiciones y a sabiendas de que no compensa. El plátano está a veinte o treinta céntimos el kilo. No nos salen las cuentas. Pero hay que levantarse y echarse para adelante pensando que al menos tienes un sitio al que ir a trabajar y que seguimos en pie, porque hay familias que lo han perdido todo. Son sentimientos muy fuertes", confiesa.

Miran desolados los destrozos que ha ocasionado en sus tierras el paso de la colada. "Uno pone toda su ilusión en esto pero si no nos echan una mano y buscan una solución con los precios no podremos seguir adelante. Hay que hacer algo para ayudarnos. Saben que si a mí me va mejor, quizás al de la tienda también le irá mejor y al del restaurante. Esto es una cadena, un eslabón muy grande en una isla que vive del plátano. Pero siempre hay una excusa para poner los precios bajos. Ahora que este volcán nos está haciendo la vida imposible está siendo muy complicado", lamentan.

Pablo Cabrera es el Gerente de la Cooperativa Teneguía. 20 millones de kilos de plátanos están en peligro. "Hemos tenido pérdidas del 50% en los kilos y un 40% su calidad", calculan. Ahora se plantean dejar de recoger las piñas y pedir ayudas.

En municipios como Puerto Nao, La Bombilla, El Remo o Charco Verde no les permiten entrar a los terrenos por peligro de que la colada se extienda. Están desesperados. Juan Carlos relata: "ahora mismo estamos todos esperando. Somos muchos los agricultores que estamos intentando dar de beber a las plantas, para que no se mueran. Pero si abrimos todos el riesgo no hay presión suficiente".