Detectan por primera vez microplásticos en las abejas que pueden terminar en la miel que comemos

El plástico puede acabar en la miel que consumimos

Hasta 13 tipos de microplásticos

En el estudio titulado ‘Honeybees as active samplers for microplastic’, publicado en Science of total enviroment, los expertos han analizado 19 colmenas situadas en Copenhague (Dinamarca) y sus alrededores, donde recogieron los cuerpos sin vida de más de 4.000 abejas, en las que detectaron hasta 13 tipos distintos de microplásticos. Es el caso del polietileno, que contienen utensilios cotidianos como las botellas o los cables; resina epoxi, ampliamente utilizada como recubrimiento de sistemas eléctricos y como acabado para proteger pinturas; o acetato de polivinilo, presente en pegamentos y adhesivos.