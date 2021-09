La directora del colegio arrasado por la lava: "Profesores y alumnos somos una familia, estamos desolados"

"Somos una familia, padres profesores y alumnos, y ahora nos van a separar", dice Ángeles Pérez, directora del CEIP Los Campitos, muy cerca de Todoque. La lava ha arrasado el colegio. El centro contaba con 23 niños y niñas matriculados de entre 3 y 12 años. "Confiábamos en que la lava no llegara al colegio ya que, en principio, no se encontraba en la zona de riesgo. Pero no ha sido así. La verja y los muros están arrasado por la lava y no sabemos con certeza como está el interior porque nadie ha podido acercarse lo suficiente, aunque entendemos que estará destrozado".