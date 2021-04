La iniciativa de dos jóvenes que reparan zapatillas usadas para gente sin recursos: “Les damos una segunda vida”

La idea emergió en la habitación de Álex, poco después de terminar el confinamiento. Los dos primos quedaron para tunear sus bambas de baloncesto desgastadas y mientras las pintaban a José se le encendió la luz. "Me dijo que de la misma forma que nosotros no podemos comprar según que bambas, porque son muy caras, hay personas que no pueden ni siquiera comprarse unas, a partir de ahí vimos que podíamos reparar las nuestras que ya no usábamos y dárselas a alguien que las necesitase", explica Àlex.