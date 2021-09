Doscientas revistas científicas lanzan una alerta conjunta sobre el cambio climático

Dice el refrán que la unión hace la fuerza, y eso han decidido los editores de las principales revistas científicas de todo el mundo: unirse para exigir a los gobiernos que actúen urgentemente sobre el calentamiento global. Este lunes 220 publicaciones, entre las que se encuentran The Lancet, The New England Journal of Medicine o The British Medical Journal, abren sus ediciones con un editorial previo a la Asamblea General de la ONU, que preparará a su vez la cumbre sobre el cambio climático que tendrá lugar en noviembre en Glasgow (Reino Unido).