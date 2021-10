El ejemplo del volcán de Cabo Verde que servirá de modelo para la reconstrucción de La Palma

"No se puede dejar de construir en las islas Canarias, lo que hay que hacer son planes de evacuación", asegura el gerente de Gesplan

Hace seis años el organismo público canario desarrolló el proyecto de reconstrucción del país africano

Sin casas, sin cultivos, sin colegios ni iglesia o gasolinera. A pesar de los tremendos daños ocasionados por las coladas de lava del volcán de La Palma, los responsables canarios no dan por perdidas las localidades más afectadas.

El Paso, Tazacorte o La Laguna no son historia. "Habrá zonas que se puedan recuperar y otras que no". Lo que está claro, apuntan, es que las islas canarias son volcánicas y "no se puede dejar de construir en ellas porque entonces, ¿dónde nos metemos los canarios? Lo que hay que hacer son planes de evacuación y no solo en La Palma, sino en todo el archipiélago".

Quien así se expresa es Agoney Piñero, consejero delegado de Gesplan. El organismo público de gestión del territorio trabaja ya en el plan de reconstrucción de los barrios palmeros, con la vista puesta en lo que hicieron hace cuatro años en la Isla do Fogo, en Cabo Verde.

La experiencia con el volcán de la Isla do Fogo

El volcán del archipiélago vecino estuvo en erupción durante 2014-2015. Para evitar riesgos, el Gobierno del país africano prohibió a sus ciudadanos habitar las zonas arrasadas por las coladas, pero a pesar de la prohibición, los caboverdianos volvieron poco a poco a levantar allí sus casas, en una zona rica para los cultivos y demandada por el turismo.

Una nueva erupción volvió a arrasar esas construcciones ilegales, así que las autoridades del país africano optaron por dejar a un lado la prohibición y trazar un plan de reconstrucción en un enclave de alto riesgo volcánico. Para ello contó con los expertos del Gesplan canario. Prepararon un proyecto de reordenación urbana con criterios de evacuación frente a coladas y esto es lo que "se va a intentar poner en marcha en la isla de La Palma", explica a NIUS Agoney.

Planes de evacuación para afrontar futuras erupciones

Convivir con un volcán es muy difícil, pero "después de lo que estamos viviendo se van a realizar planes de evacuación ya no solo en la isla de La Palma, sino en todas las islas canarias que son volcánicas", anuncia el responsable de Gesplan. Planes para poder afrontar futuras e imprevistas erupciones. "No nos queda otra. Vivimos en islas volcánicas, siempre hemos vivido así, no podemos estar pensando en que como son volcánicas no se pueden levantar casas aquí", argumenta.

En el Plan de Chã das Caldeiras se ordenaron las edificaciones existentes que quedaron en pie y levantaron nuevas construcciones e infraestructuras para reemplazar las destruidas por la erupción. Una planificación urbanística adaptada al riesgo eruptivo y a la necesaria evacuación de la población.

Los caboverdianos volvieron a sus tierras tres años después

Es difícil estimar cuándo los palmeros podrán volver a sus barrios. Hasta que la erupción no finalice definitivamente no se podrá adaptar lo que ocurrió en Cabo Verde a la isla de La Palma. Los habitantes de la Isla do Fogo tardaron entre tres y cuatro años en volver a sus tierras. "Esperemos que en España la vuelta sea más rápida, en año, año y medio, esperemos que sea lo más rápido posible, pero dependemos del volcán", subraya Agoney Piñero.

"Nosotros -asegura- ya estamos trabajando en el marco territorial para recuperar la normalidad tras la erupción", aunque lo primero, insiste, es ayudar a aquellos que se han quedado sin nada. "Soñamos con esto acabe pronto y podamos iniciar los trabajos cuanto antes para que los palmeros puedan vivir lo mejor posible en su isla".