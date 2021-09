Elegir qué te llevas de toda una vida, el drama de los vecinos de La Palma que se han quedado sin casa

La mayoría, como Leticia Rocha, han podido volver a los que eran sus hogares tras una primera evacuación de emergencia. Cuando se comprobó que la lava avanzaba despacio, se produjeron imágenes de vecinos desesperados metiendo sus cosas en camionetas, en maletas, en bolsas. Es lo que le sucedió a ella, que subida en una furgoneta, rodeada de sus muebles, no pudo evitar las lágrimas. "Es toda mi vida, mi casa de siempre. Al principio no te llevas nada pero luego cuando volví pensé un poco más y cogí las teles, electrodomésticos, las fotos de mi familia... y poco más", ha contado a Informativos Telecinco.

Ella está en una casa que le han prestado, y ha podido dejar allí sus muebles, sus posesiones más grandes. Pero no siempre es así, y además psicológicamente puede llegar a ser contraproducente. Mónica Pereira, coordinadora del Grupo de Urgencias y Emergencias del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, explica que a algunas personas puede ayudarles tener sus antiguos muebles, pero para otras puede ser un motivo de recuerdo constante de la tragedia vivida , y eso no favorece el proceso de duelo y superación de una emergencia como ésta.

Y añade que "además estas personas tienen una dificultad añadida porque hay un período de espera. No pueden reconstruir, no pueden volver, no van a ningún sitio, no pueden empezar su proceso de duelo". Por eso lo importante es que los palmeros se sientan compañados, escuchados. Y concentrarse en vivir el día a día, ir solventando las necesidades mientras surjan.