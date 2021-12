Elon Musk, otro magnate que se posiciona a favor de la energía nuclear

Como ya es tradición, Elon Musk ha vuelto a incendiar Twitter con una de sus opiniones . Esta vez sobre la energía nuclear . "A menos que sean susceptibles a desastres naturales extremos, las centrales nucleares no deberían cerrarse", escribía el magnate en su red social favorita este miércoles.

No es la primera vez que Musk habla a favor de la energía nuclear. En la Code Conference celebrada en Los Ángeles a finales de septiembre, ya mostró su sorpresa ante "el sentimiento anti-nuclear" de muchos. "No estoy diciendo que debamos construir un montón de plantas nucleares, pero no creo que debamos cerrar las que funcionan de forma segura", comentó entonces.