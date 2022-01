Las lágrimas de Óliver al volver a la tumba intacta de su hija en La Palma 106 días después

“Estoy muy ilusionado. Cuando acabe el trabajo, iré a casa, bañaré a mi hijo y desde allí saldré andando para el cementerio. Son siete kilómetros entre ida y vuelta. Y allí me tomaré mi tiempo. Hablaré un ratito con ella y me volveré. Simplemente eso” , explica con la voz entrecortada.

Finalmente, el volcán no puso a Óliver en esa tesitura. Y ahora muestra su alegría. "Sé que si alguien me escucha diciendo que soy feliz por poder ir al cementerio va a pensar que estoy mal de la cabeza, pero es la verdad. Estoy feliz" . Eso sí, se acuerda en estos momentos de las familias que no tuvieron tanta suerte como él.

Marina llevaba 17 años llevando azucenas blancas a la tumba de su hijo Adrián. "Me daba paz ponerlas sobre su tumba. Hablaba con él, le sentía cerca", explicó en una entrevista a NIUS. "El niño", como a ella le gusta llamarlo, murió a los tres días de nacer por una negligencia médica. Desde entonces no había dejado de visitarlo en el cementerio, el de Las Manchas, hasta que la lava se cebó con él. "Ya no podré volver más. Me duele hasta pensarlo, la colada ha sepultado a mi angelito. Es como si mi hijo se hubiera muerto otra vez".