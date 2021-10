Evaristo, al cuidado del ganado rescatado en La Palma: "Hay hasta nacimientos, los corderos Lava y Volcán"

Él mismo ha participado en muchos de los rescates . "Una odisea, a veces peligrosa, llevada a cabo bajo las cenizas y los piroclastos que escupe el volcán", asegura. " Cada vez que consigues dar un rescate por positivo te embarga una alegría que no veas , porque nunca sabes si lo vas a lograr", reconoce. "Los animales llegan muy estresados, algunos enfermos, con problemas respiratorios o desnutridos...".

Cada día es una nueva adversidad. " Desde la semana pasada la calidad del aire está complicando mucho el trabajo aquí arriba ", confirma el veterinario. "La calima mezclada con la ceniza ha hecho muy difícil respirar. Sobre todo el domingo la cosa estuvo muy fea, pero no se puede dejar de venir, porque el ganado tiene que comer".

El grano y el forraje con que se está alimentando a los animales proviene de la solidaridad . "Son donaciones aportadas por casas de pienso, fábricas, particulares, etc. Todo el mundo se ha volcado. No les han faltado suministros en ningún momento", agradece. "Se ha podido salvar a los animales gracias al trabajo en equipo de todos, las administraciones, el Colegio de Veterinarios, los voluntarios...".

Cuenta de la Rosa que muchos de los propietarios de estos animales lo han perdido todo, pero, a pesar de su tragedia, sacan tiempo para ir a verlos y atenderlos en la medida de lo posible. " Hay gente que te deja sin palabras, que se ha volcado en ayudar, que lo está dando todo cuando no tiene nada ".

La reacción de los animales también ha sorprendido porque "el ganado suele extrañar a las personas que no conoce" , dice . "Y se han acostumbrado a la presencia de gente super bien. Esto siempre está lleno de personas que entran y salen, responsables, voluntarios, visitantes... porque mucha gente viene a ver los animalitos con niños y el ganado tan contento, gozándolo", admite.

Evaristo de la Rosa sabe que no es el dueño del ganado, pero siente que esta es su pequeña granja. "Porque la veo todos los días, mañana y tarde. Y eso no es a lo que está uno acostumbrado. Yo antes de la erupción atendía 50 ganaderías. Nunca me había centrado en una con exclusividad como ahora".