José Donoso, experto en energía solar: "Para llegar al 100% de renovables hay que impulsar el almacenamiento"

Respuesta: Bueno, a día de hoy hay algunas barreras, pero no es una cuestión económica. Nosotros somos la energía más competitiva ahora mismo, no hay más que mirar los mercados. Podemos verlo en los precios : hasta 200 euros el megavatio hora llegaron a alcanzar las fósiles en el mercado eléctrico, mientras nosotros marcamos precios en torno a los 40 euros megavatios hora.

Las barreras para las renovables, a nivel global, son dos. La primera es que debe haber voluntad política para impulsarlas, y eso no se cumple en todos los países. En España sí la hay, ahora, pero en otros, sobre todo en los países del Tercer Mundo, esa voluntad no es tan clara.

Y esa voluntad política debe ir unida a la seguridad jurídica. Porque si no la hay, está el problema de la incertidumbre. Tenemos la ventaja de ser más competitiva, y el capital privado está dispuesto a participar, pero necesita un mercado que le dé seguridad jurídica. Está dispuesto a invertir, pero la confianza de los inversores se pierde fácilmente.

La solar tiene muchas ventajas. Es barata, es limpia (la que tiene el menor impacto en el medio ambiente) y es flexible, es decir, puedes hacer grandes instalaciones o muy pequeñas. Esa flexibilidad permite dar solución a los problemas de electrificación en los países en desarrollo. En la solar no siempre hay que ir al modelo convencional, de grandes inversiones. Permite también un modelo de pequeñas inversiones.

A día de hoy, la clave está en el desarrollo del almacenamiento. Como las renovables somos intermitentes, sobre todo la solar y la eólica, hay veces que producimos más de lo que se demanda, y habría que poder almacenar esa energía para las horas en las que no hay sol o no hay viento. Gracias a ese almacenamiento, sí se podrá llegar al 100% de generación con renovables. Pero necesitamos que se impulse esto.

R: En Europa, la situación no es homogénea, pero en general, en la mayor parte de los países se apuesta ya por la transición a las renovables. Y no solo por motivos climáticos, también económicos. Si hay sol y viento, la energía eléctrica debe aprovecharlos.

P: Esto es algo que ha cambiado mucho, con respecto a hace años. Invertir en renovables ya no se ve como algo bueno sólo para el clima, también para la economía. Aporta beneficios económicos.

P: El problema es que los menos desarrollados tienen más complicado hacerlo. Aseguran que, para crecer, tienen que seguir tirando de energías fósiles, y de hecho están retrasando sus compromisos con la descarbonización mientras no se les ayude en la transición energética.

R: Lo que hace falta no son ayudas, sino marcos regulatorios buenos: si garantizas seguridad jurídica y marcos que permitan la libre competencia, en igualdad de condiciones para todo tipo de empresas, el sector privado siempre va a invertir ahí.

R: La mayor barrera que tenemos en este momento es la cuestión del retraso en las tramitaciones administrativas, porque impiden que vayamos a la velocidad adecuada. Y un año que se pierde en instalar una planta fotovoltaica, por ejemplo, es un año que sigues emitiendo CO2 de forma innecesaria. Esto no solo ocurre en España, sino en varios países, y es un problema.

P: Se habla mucho, estos días, de la posibilidad de un apagón en Europa ¿Qué piensa de eso? ¿Es probable o no que veamos algún gran apagón en esta década? ¿Y en España?

R: Yo, todo esto lo veo de ciencia ficción, son cuestiones bastante infundadas. Me recuerda a que, hace años, también se dijo que iba a haber un eclipse de sol y que iba a afectar a Alemania, y que habría un apagón… y después no pasó absolutamente nada. No hay nada científico detrás de esas afirmaciones.