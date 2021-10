Hernández Zapata, presidente del Cabildo de La Palma: "No he pasado ni un día sin angustia"

Convencido de que La Palma saldrá más fuerte de este episodio, Hernández Zapata (PP) dice que el día que la roca fundida arrasó el barrio de Todoque ha quedado grabado en su calendario , porque comprendió las verdaderas dimensiones de lo que se les venía encima. Ahora, cuando la lava amenaza con someter a La Laguna a la misma desgracia que soportó Todoque, confiesa que ha llegado a pensar "hasta aquí, no puede ser". Pero promete no derrumbarse.

Respuesta: Las primeras semanas fueron las más complicadas para descansar, pero luego el sueño te vence y tienes que intentarlo. No hemos vuelto a dormir como antes, no solo por el ruido del volcán y los terremotos, sino por el sufrimiento: son días muy duros, hemos visto a nuestros amigos y a nuestros vecinos pasarlo muy mal y eso hace que sea muy complejo dormir.

R: Las personas mayores de esta isla me dan una lección cada día. Me dicen frases como "por lo menos estamos vivos" y que, mientras lo estemos, lucharemos para darle vuelta a la situación. Personas de 70 u 80 años que te dicen que la idiosincrasia del palmero es sobreponerse a los problemas. Siempre me asombran. Hay recuerdos también muy negativos del volcán de San Juan, porque derramó lava en las dos vertientes, tanto en la este como en la oeste. Y ellos dicen que si nos recuperamos de aquel volcán, nos levantaremos de este.

R: Todos, absolutamente todos. Es el sentimiento que más tenemos, en general, los políticos de esta isla y cuantos vivimos aquí y, en particular, los más afectados. Es una angustia provocada por la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar el volcán y porque yo me siento responsable de dar respuesta. Tengo el compromiso de no dejar a nadie atrás, de que se dará una vivienda a todas y cada una de las personas que han perdido la única que tenían.