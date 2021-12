Morcuende: "Al despertar del mal sueño veremos la dimensión del daño"

"Ahí hay más de 1.600 edificaciones aplastadas y cubiertas por la lava . De esas, 1.350 son viviendas. Hasta ahora estábamos en el cuerpo a cuerpo de la lucha de la lava contra los ciudadanos. Ahora no hay lava pero hay un resultado durísimo de este evento", subraya.

También avisa que la vuelta a casa de las personas desalojadas "no va a ser inmediata", sino que irá por barrios. Comenzará por las zonas donde las coladas llevan bastante tiempo desgasificando y los gases no supongan una amenaza.

Miguel Ángel Morcuende ha sido a lo largo de estos tres meses el encargado de tomar las decisiones en materia de protección civil, algunas de las cuales, echando la vista atrás, no volvería a repetir.

"No las digo, pero alguna hay. Somos humanos. Y como humanos, nos equivocamos. Gracias a Dios no han tenido trascendencia en nada. Hemos tenido más de un error", se sincera. Y hay otras órdenes que dio, que aun siendo necesarias, llegó a pensar: "Ojalá no tuviera que haberlo hecho".