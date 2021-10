Vicente Soler, geofísico: "Este volcán es especial, es él quien nos ha pillado el truco a nosotros"

NIUS entrevista al experto, una de las voces más didácticas para entender un volcán que "no deja de sorprender"

El manto de la tierra es el gran desconocido, "los vulcanólogos auscultamos el planeta y poco más"

Sismicidad, tremor, dióxido de azufre y deformación del terreno, los indicadores que avanzarán el fin de la erupción

No pierde la cuenta Vicente Soler de los días que el volcán de La Palma lleva en erupción. "38 -responde a NIUS- y sumando" porque el final en Cumbre Vieja no parece cercano. "Al contrario", indica.

La suya es una de las voces más acreditadas y ya icónicas de esta crisis volcánica. Vicente Soler Javaloyes (Jacarilla, Alicante, 1954) es el representante del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Pevolca, el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Allí analiza diariamente los indicadores de un volcán que es "especial" y no deja de sorprender. Después de todo este tiempo, no solo no se le ha pillado ya el truco, sino que "nos lo ha pillado él a nosotros", asegura.

El geofísico repasa con NIUS todas las cuestiones importantes para entender lo que está ocurriendo y lo que en un futuro puede acontecer en la isla de La Palma. Lo hace con esa voz y carácter didáctico que le caracteriza. Vicente Soler, "el Fernando Simón del volcán", le comparan en redes. "¿Que si he notado la fama? -repite incrédulo- lo que sí he notado es que ahora, en las gasolineras, quieren hacerse selfies conmigo". Un peso que no le resta ganas de seguir al pie del volcán, "sintiendo" su rugido y atendiendo a los medios para contestar a la gran pregunta, esa que se repite una y otra vez.

Pregunta: Señor Soler, ¿cuándo va a acabar todo esto?

Respuesta: De momento, no. Casi que todo lo contrario. Los indicativos de la erupción continúan activos y con fuerza. El martes había disminuido la sismicidad, pero se mantiene muy alto el dióxido de azufre (SO2), y persiste la deformación del terreno y el tremor.

P: Este, el tremor, es un concepto que se repite, ¿qué es exactamente?

R: El tremor es una suerte de vibración que produce el magma en el ascenso final. El magma tiene una densidad parecida al cemento, solo que está fundido, y elevar esa masa desde tres kilómetros de profundidad a la superficie, es lo que produce el tremor.

P: Y ¿qué implica que todavía haya un nivel altísimos de dióxido de azufre?

R: Una gran cantidad de SO2 significa que la cantidad de magma más próxima a la superficie es importante. Ese gas procede de la desgasificación del magma más somero, más superficial, por lo que muestra que el dique de alimentación tiene todavía una enorme cantidad de material que emitir.

P: Entonces, ¿cuándo se podrá decir que el fin está cerca?

R: Cuando los niveles de dióxido de azufre muestren una tendencia clara a disminuir, la deformación del terreno inicie también una tendencia marcada de deflación (ahora mismo la zona está elevada hasta 20 centímetros), y la sismicidad tienda a desaparecer paulatinamente. El tremor también se irá apagando, pero eso ya son los estadios muy, muy finales. La geofísica, que mide los sismos y el tremor, fue muy buena para anticipar el inicio, ya que comenzó el día 11 de septiembre, ocho días antes, mientras que la geoquímica, que mide los niveles de SO2 parece ser muy buena para anticipar el fin.

Lo que cuenta, al fin y al cabo, son las tendencias. Que la sismicidad varíe momentáneamente no es indicativo, pero sí lo sería si la sismicidad muestre una tendencia clara a disminuir en días sucesivos. Lo mismo pasa con la tasa de SO2 o las deformaciones. Son las tendencias lo que cuentan, no el valor puntual de un día.

P: ¿Cuál sería para usted el peor escenario eruptivo?

R: Para todo el mundo, el peor de los escenarios científica y socialmente hablando sería que se abra un nuevo volcán al otro lado de la isla, en la otra vertiente.

"Para mí el parón del día 27 fue uno de los momentos más preocupantes

P: ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra?

R: Es verdad que muy, muy pocas mientras continúe el proceso en los parámetros actuales. Aunque la historia de los sucesos no significa que no puedan aparecer cosas nuevas, pero hasta ahora en Canarias se han abierto nuevas bocas alejadas cuando se produce un cese momentáneo de la actividad. El día 27, por ejemplo, hubo un parón de siete horas. Para mí ese momento fue uno de los más preocupantes porque la actividad podía retomar ahí, tal y como ocurrió, o en otro lugar. En la erupción de 1949 eso sucedió varias veces y llegó a haber bocas separadas a kilómetros de distancia dando lugar a dos coladas, una a un kilómetro al sur de la actual y otra en la otra vertiente este que dejó aislado el sur de la isla.

Este es el peor de los escenarios, aunque hoy por hoy es altamente improbable. De todas formas hay que estar atento a cada minuto a los observables geofísicos y sobre todo geoquímicos para ver que la magnitud de esa sismicidad no alcance valores que pudieran preconizar la ruptura de la base de la litosfera y la inyección de un nuevo dique. Si el cese de la actividad es repentino es preocupante, si es progresivo será lo normal.

P: ¿Supondría un peligro para la población?

R: No cabe esperar que el magma retome la actividad en otra parte de la isla sin unos premonitores. El magma necesita abrir un camino y en ese camino previo a la erupción suele producir una deformación, aunque sea pequeña, y una sismicidad asociada. Hay mecanismo de alerta temprana que siguen activos, la seguridad de los habitantes de La Palma no está en peligro. Lo único que está sucediendo prácticamente sin aviso previo es que se abren nuevas bocas o salideros de lava, pero siempre en el entorno eruptivo.

P: Visto el malo, ¿cuál sería el mejor escenario?

R: Lo importante para todos es que la actividad permanezca en el entorno, que así está siendo, y que las sucesivas variaciones y perturbaciones del canal lávico de salida favorezcan el discurrir de la lava por las coladas ya existentes, sin invadir nuevas zonas. Lo ideal es que lleguen al mar por donde ya está la fajana para evitar que siga ensanchando. El cono en su construcción y destrucción, que es constante porque se desestabiliza, crece tan alto que se cae. Se derrumba él solo o con cualquier ayuda, con cualquier explosión o cualquier empuje de magma.

P: Parones, aparición de nuevas bocas ¿por qué el volcán se comporta así?

R: Si se compara con una rueda, no es que el volcán pinche y se tenga que deshinchar hasta que expulse todo el magma. La idea, o al menos lo que yo siempre barajo y hasta ahora me da unos resultados concordantes con los observables geofísicos, es que desde el interior de la tierra ascienden bolsas de tamaño moderado de magma que son las que empujan y las que producen estos vaivenes en la erupción. La erupción no es constante. El día 27, entre la finalización entre la primera bolsa magmática y la llegada de la siguiente, la actividad se paró durante horas. Si fuera una única y gigantesca cámara magmática, sería difícil entender los parones o los cambios de ritmo de actividad. La sismicidad en profundidad estaría relacionada con la llegada de una de estas bolsadas de magma que días después producen un incremento en la actividad eruptiva. Es un proceso dinámico, por eso hay tantas variaciones.

P: ¿Qué es lo que más le está sorprendiendo de este volcán?

R- Me sorprenden muchas cosas. La rapidez con la que la erupción se desencadenó, la gran cantidad de material expulsado, el parón del día 27 o las explosiones supersónicas que dibujaban la onda de choque en la columna de gas, estas para mí eran algo desconocido en este entorno del volcanismo canario. También la elevadísima tasa de emisión de dióxido de azufre.

Aquí se está haciendo una observación mucho más completa de la que hubo en El Hierro en 2011. De hecho, esta es la primera erupción en época tecnológicamente moderna en el archipiélago canario. Podemos conjugar la observación macroscópica del terreno, la observación directa, con los observables geofísicos que se registran constantemente.

P: O sea que para usted este volcán es especial

R- Sí, sí, mire, yo tengo una de las pocas plazas que hay en el CSIC de volcanología. Soy geofísico. Llevo en el estudio indirecto del interior del planeta desde el año 82 y he presenciado otras erupciones como la del Etna, pero para mí este es un volcán especial porque tiene un enorme volumen y hay una gran dinámica de variabilidad en el cono eruptivo que, por desgracia, está afectando la trayectoria de las coladas.

En otras erupciones como la del Teneguía fue más sencillo. Esta erupción es ya la que más superficie de terreno ha ocupado de todas las históricas de la isla de La Palma. Ha acabado con una serie que arrancó en 1585, en la que la duración de cada volcán era más corta que la anterior.

P: Usted explica casi a diario, sobre el terreno, los vaivenes del volcán

R: Bueno, intento dar alguna referencia que pueda ser útil y que explique un detalle o una idea

P: ¿Lo va a seguir haciendo, se va a quedar hasta el final?

R: Llegué el día 20 y sí, en principio sí. Hasta que acabe la erupción, seguiré aquí con mi día a día, participando por las mañanas en el Pevolca, el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, y yendo por las tardes a observar al volcán, porque por más que haya drones, por más que haya cámaras, datos geofísicos y geoquímicos, el volcán necesita que uno lo vea para tener una percepción global del fenómeno. La observación del fenómeno sobre el terreno produce una información adicional importante.

P: ¿Y le entiende, le ha pillado ya el truco al volcán?

R- Este volcán es especial. Es él quien nos ha pillado el truco a nosotros. Cuando ves que se abre una nueva boca o se conforma un nuevo cono perfecto y se derrumba a los tres días. Esas cosas te ayudan a entender que el cono en su conjunto es casi más una montaña de arena incandescente que una montaña de roca. Son percepciones que luego ayudan a explicar las cosas, al final son sentimientos. El ruido del volcán se puede grabar, pero le aseguro que es mejor oírlo, porque además de oírlo se siente. Son cosas que en la medida de lo posible, si se puede, es mejor vivirlas.

Este volcán es también especial por eso, al ser una erupción de carácter estromboliano es posible observarlo de cerca. No es tan peligroso como otros. Es cierto que conocemos más del espacio exterior que el interior de nuestro planeta, todas las evidencias que tenemos de la tierra son indirectas, todos son cálculos indirectos, de ahí la dificultad. Una dificultad que no es que justifique, pero digamos sí relativiza lo impreciso de nuestros pronósticos comparados con la precisión que puede expresar un geólogo que analiza una muestra de roca bajo el microscopio electrónico. Nosotros auscultamos el planeta y poco más.

P: Bueno, usted ya se ha hecho más famoso, incluso, que el torero Vicente Soler