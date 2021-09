La nueva erupción del Etna y el volcán de La Palma son fenómenos independientes: "No hay relación"

" No creo que tenga ningún tipo de relación ", explica a NIUS José Fernández, profesor de investigación del Instituto de Geociencias del CSIC.

En el mundo, asegura el experto, hay muchos volcanes y el Etna es uno de los más activos . De hecho, sólo han pasado 20 días desde su última erupción. Además, la isla de La Palma, en el archipiélago canario, está a más de 4.000 kilómetros de distancia de la isla italiana de Sicilia, donde se encuentra el volcán Etna. "Por la distancia y por el tipo de características de ambos no creo que tengan relación", apunta el profesor.

La distancia es "enorme" y hasta ahora, argumenta José Fernández, "no hay un resultado científico claro y evidente de la correlación entre erupciones , no sé si ahora aplicando la inteligencia artificial saldrán cosas, pero hasta ahora no hay ninguna prueba de que haya relación a escala", concluye.