La etiqueta del 'Plátano del volcán' para explicar los daños estéticos: "La belleza está en el interior"

"Sí, hay algunos plátanos que no van a tener muy buen aspecto, pueden estar por fuera más oscuros o más feos, pero la gente tiene que saber que son plátanos de Canarias , plátanos del volcán y que es imprescindible que se consuman, para ayudarnos a seguir adelante", dice Domingo Martín, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN).

"Uno de lo mayores daños que ha ocasionado el volcán, y que no contábamos con ello, es el efecto de la ceniza en la fruta, que roza la parte exterior cuando se trasporta y se pone más oscuro. En las normas de calidad el aspecto externo le da mucho valor a la fruta, y no debería ser así. Estos plátanos son de la misma calidad de siempre pero un poco más feos. La belleza está en el interior, no en el exterior y hay que fijarse en eso", explica Martín.