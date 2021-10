Eva Kulzekova, la 'cazavolcanes' checa, sorprendida por el de La Palma: "No he visto nada igual"

"Cuando vi lo poderoso que es, con mis propios ojos, estuve temblando toda la tarde, no hice una buena foto esa tarde porque mi cuerpo temblaba . Incluso después de todos esos años observando volcanes, estudiando y presenciando muchas erupciones, esta es diferente ", explica.

Kubelkova llegó desde las Azores para observar in situ el volcán de La Palma cuando entró en 'alerta amarilla': "No esperaba que pasara de alerta amarilla a erupción tan rápido".

"Para mí la lava es la sangre del planeta. Me di cuenta después de un tiempo que el volcán está respirando y está vivo... Como soy un amante de los volcanes y he estudiado los volcanes durante más de 7 años, siempre trato de seguir las erupciones reales en el mundo, no es fácil viajar a todos los lugares, pero decidí que tenía que visitarlo. Todos sabemos que es un evento histórico", asegura.