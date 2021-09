De los evacuados a los curiosos por el volcán: "Algunos lo pasan mal, pero es un espectáculo"

Los evacuados no pueden contener las lágrimas. A una vecina de La Palma la Guardia Civil le acaba de anunciar que ya no hay vuelta atrás que en breve la lava arrasará su casa. "Lo he perdido todo de un momento para otro", asegura y cree que han tardado demasiado en avisarles, que podían haber previsto que iba a pasar y les hubiera dado tiempo a salvar todas sus cosas. Ahora no tengo nada, ya no hay nada que hacer", dice entre sollozos.