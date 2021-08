Los expertos alertan de la falta de "intolerancia social" ante los "disparates climáticos"

Ya no se pueden aceptar afirmaciones como "el clima ha cambiado siempre", aseguran los científicos

España puede presumir por su "gran contribución en el IPCC", subraya Belén Rodríguez Fonseca

La polémica de la carne roja o la ampliación del aeropuerto del Prat son "contradicciones de libro de texto", indica Fernando Valladares

El estudio más importante del planeta sobre el clima es contundente: "estamos ya en procesos irreversibles y nadie está a salvo". El calentamiento global está afectando a todas las regiones de la Tierra, alerta este sexto Informe de Evaluación sobre cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Para hablar de ello, NIUS ha entrevistado a Belén Rodríguez Fonseca, una de las autoras contribuyentes del estudio, y a Fernando Valladares, profesor de Investigación del CSIC. Dos voces expertas que coinciden en la necesidad de que sea la gente con su voto la que haga frente al cambio climático.

A la ciudadanía "todavía le falta la intolerancia social ante disparates climáticos", asegura el doctor Valladares. Lo que ya no se pueden aceptar son afirmaciones como: "el clima ha cambiado siempre", ya que está científicamente probado que "el clima no ha cambiado antes como lo está haciendo ahora", añade Belén Rodríguez Fonseca.

La responsabilidad de la humanidad es "clara"

La catedrática de Meteorología de la Universidad Complutense de Madrid es una de los más de 12 científicos españoles que han colaborado en la realización del informe de la ONU. Ha sido autor contribuyente en el capítulo dos, en la descripción de la variabilidad del Atlántico tropical. Además, muchos estudios elaborados por la universidad madrileña aparecen mencionados en el informe. En general, "todo lo relacionado con la influencia del océano en el clima tiene que ver con la contribución indirecta que hemos realizado", asegura a NIUS. "España puede presumir por su gran contribución en el IPCC ya que mucha investigación realizada por toda la comunidad nacional de clima aparece mencionada en el mismo", subraya.

Lo que dice el informe, indica la experta, es que los cambios que están ocurriendo en las últimas décadas no tienen precedentes y no se han visto en los últimos 2.000 años. La responsabilidad de la humanidad es clara. "Si en poco tiempo se ha desarrollado una vacuna contra la covid-19 y eso no es política, sino responsabilidad, todos los gobiernos han de asumir dicha responsabilidad en la lucha contra el cambio climático".

Mandar "señales inequívocas" a los responsables políticos

"Tenemos que mandar señales inequívocas a los responsables políticos", añade Fernando Valladares. "Que sepan que no nos va a temblar el pulso y que no les vamos a quemar en la hoguera porque hagan cosas impopulares. Tienen que entender que no van a ser ajusticiados al amanecer cuando empiecen a tomar medidas acordes a la emergencia climática", explica. Porque esto es una "emergencia climática", asegura el experto, ante la que hay que asumir "un papel histórico" haciendo acuerdos vinculantes para reducir emisiones y dejando claro que se está dispuesto a tomar decisiones difíciles, "como si fuera una economía de guerra, esa es la actitud que tiene que calarnos", asevera el científico.

"Estamos en un momento en el que tenemos que tomar medidas impopulares", continúa el profesor, porque "lejos de ir bien, vamos por la peor de las sendas posibles", dice. "Los científicos siempre hemos hablado con un lenguaje comedido, pero con ese lenguaje comedido no hemos logrado mucho, hemos conseguido informar, pero nos falta mover a la acción. La acción va muy lenta, los países desarrollados se orientan bien, apuntan a la reducción de emisiones, pero no terminan de avanzar".

España y sus "contradicciones de libro de texto"

Ya prácticamente no quedan negacionistas como Trump o Bolsonaro, indica el experto, pero hay otras formas más sutiles de negacionismo como decir "esto es tan grande e imparable que no se puede hacer nada". Esta es una forma de negacionismo "terrible porque sabemos que no hacer nada nos lleva al peor de los escenarios posibles", subraya Fernando Valladares. "Las soluciones no van a ser mágicas, nos vamos quedando con menos alternativas, estamos tardando mucho, pero por supuesto que podemos hacer cosas, se trata de que las hagamos con decisión".

En este sentido, y sin -asegura- querer meterse en política, el científico considera que "España en teoría va bien, pero en la práctica estamos llenos de confusión". Cita Valladares la polémica surgida por el consumo de la carne roja, "algo que los científicos llevamos avisando desde hace más de 15 años", o la ampliación del aeropuerto del Prat. "Tenemos delante de nosotros unas contradicciones de libro de texto y eso no puede ser", señala. "Murcia, por ejemplo, no puede seguir siendo la huerta de Europa, porque en un desierto no puedes tener una huerta. Hace 30 años quizás te lo podías permitir, pero ahora ya no". "A la ciudadanía -insiste- todavía le falta la intolerancia social ante disparates climáticos".

Los puntos de "no retorno"

Para Belén Rodríguez Fonseca, una de las cosas que más sorprende del informe del IPCC es lo cerca que se está de los llamados puntos de no retorno o puntos de inflexión. Es importante, asegura a NIUS, que la sociedad sea consciente de lo cerca que estamos de "romper la cuerda". "Hay veces que tensas la cuerda al máximo y un pequeño estirón la rompe. Estamos en ese punto. Medio grado de temperatura puede suponer la frontera para muchos puntos de no retorno. No se garantiza volver al estado inicial una vez que se cruza este punto de inflexión", explica.

Según argumenta la catedrática, el aumento del nivel del mar debido a la expansión térmica de los océanos (aguas más cálidas ocupan más volumen) seguirá aumentando durante siglos o milenios tras el cese de las emisiones. Un crecimiento de las aguas que en la región Mediterránea se traducirá en la inundación de las costas.

Inundaciones, sequías y probabilidades que son certezas

Zonas costeras inundadas, sequías y aumento de temperaturas que van a propiciar incendios como los que ya están sufriendo Grecia o Turquía. Esto es, advierten los expertos, a lo que se enfrenta España en la próxima década si la población mundial no es capaz de mantener el calentamiento de la tierra por debajo de los 2°C.