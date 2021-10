La explicación a que la colada se disperse: la lava es un fluido que avanza como la miel, por acumulación

Los científicos responden a NIUS por qué es tan complicado predecir por dónde van a ir las coladas o cuándo van a terminar las erupciones del volcán

El vulcanólogo Stavros Meletlidis explica que la lava no es un líquido que se desparrame en todas las direcciones, sino que para ir avanzando necesita acumularse mucho

El volcán de Cumbre Vieja ha provocado hasta diez coladas que han arrasado 800 hectáreas y 1.956 edificaciones. Y, como no se sabe cuándo va a terminar de erupcionar o cuánto magma queda por salir, se hace difícil predecir si se van a destruir más viviendas, o campos plataneros, o incluso por dónde van a ir las coladas. Al principio, cuando la lava era más espesa, todo apuntaba a que todo el material seguiría el camino marcado por la primera lengua de magma.

Stavros Meletlidis, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional desplegado en La Palma afirma que "el camino de la colada de lava lo hemos calculado y por eso se evacúan determinadas áreas y no otras". Hasta el momento las predicciones han acertado en un 90%, aunque hay ligeras desviaciones del cauce principal de la lava. "Hicimos una primera estimación del recorrido de la lava, y por eso se evacuó lo que se evacuó y no otras zonas. Pero la topografía ha cambiado mucho por la acumulación de material en las coladas, así que ahora estamos haciendo otro cálculo del recorrido", explica el experto. Porque hay varios factores que determinan el recorrido.

La lava avanza por acumulación, no 'corre'

Según explican los geólogos del Instituto Geológico y Minero de España, dependiente del CSIC, "las coladas avanzan sobre el terreno en función del volumen de lava que sale por las bocas efusivas, que las empujan, y de la pendiente de la superficie. Igualmente, la velocidad de movimiento estará condicionada también por su composición y temperatura, que las hace más viscosas/pastosas o más fluidas"

Es decir, que la lava no es un líquido que se desparrama en todas direcciones, sino que para ir avanzando necesita acumularse mucho. Dicho de otra forma, "lo que mas ayuda a que la lava se mueva es el empuje de nuevo material expulsado, que llegue a un espesor que le puede permitir moverse", dice Meletlidis.

Se entiende bien con un ejemplo casero: un flujo de lava es un flujo de empuje. ¿Qué quiere decir eso? "Que la lava no va a caminar hacia abajo si no llega a alcanzar un umbral en la vertical que presione. Piensa en un vaso de agua y uno de miel. Viertes el de agua en la encimera de la cocina y te cubre toda la encimera, es un flujo. Pero cuando echas la miel ésta no cubre todo, no camina. Necesitas echar mucha más miel para que avance, y lo hace por acumulación", en palabras textuales del vulcanólogo griego.

En el símil, la lava es como la miel, pero puede ser más o menos fluida. Y cuanto más fluida sea, más se asemeja al agua. De esta forma, cuando vertemos la miel, como no discurre, genera una capa gruesa sobre la encimera.

La propia lava se pone obstáculos

"Una colada no es un flujo normal, que se guía solo por la topografía. Es un fluido Bingham (fluido plástico) que necesita superar una cizalla umbral para poder moverse. Si no llega a superarla, ese punto sirve como un obstáculo y empieza la expansión.

Un fluido de Bingham es un material que no se comporta como un sólido ni como un líquido. Un ejemplo es la mayonesa, que crea picos en su superficie, o la pasta de dientes, que no sale del tubo hasta que no se le ejerce presión. Y el problema es que esa presión no es constante en el caso de la lava que expulsa el volcán.

Es decir, que la erupción no siempre es igual. Stavros explica que en un mundo ideal la emisión sería continua, sin parones, y con el mismo volumen de material, pero no está sucediendo eso porque "ahora mismo la emisión es intermitente. Primero el volcán echa mucho material, poco, luego otra vez mucho... Entonces el material cuando es poco, hace que la colada se pare o se frene, porque no hay suficiente lava que empuje a la ya asentada en la colada".

Y por eso las coladas se expanden hacia los lados, o rebosan la principal y crean nuevas, porque ese material acumulado que no se mueve crea un pequeño obstáculo, como una montaña dentro de la propia colada, y cuando hay una expulsión de mucho material encuentra ese obstáculo y lo sortea creando un brazo diferente en la colada.

Otros factores

Pero es que, además, hay otros factores que influyen en el camino que tome la lava. "La orografía o pendiente del terreno, la temperatura de la lava, la fricción con el suelo, los obstáculos del terreno o incluso las casas que tiene que engullir las coladas anteriores, los gases y cristales que pueda contener la lava en ese momento...", enumera Meletlidis.